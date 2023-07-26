Хорошев Константин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорошев Павел Никандрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хорошева) Нина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошев Владимир Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошев Юрий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно