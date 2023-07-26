Хорошев Константин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошев Константин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорошев Павел Никандрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хорошева) Нина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошев Владимир Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошев Юрий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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