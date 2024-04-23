Екатерина Семёновна
Место рождения
Дата рождения26.11.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1889
Отец: Семён Иванович
Мать: Ксения Устиновна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1889
Бракосочетание
12.02.1910
Муж: Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
06.02.1911
Сын: Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
03.07.1912
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
07.11.1914
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фёдорович