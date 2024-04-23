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Екатерина Семёновна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

26.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1889

Отец: Семён Иванович

Мать: Ксения Устиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1889
Бракосочетание
12.02.1910

Муж: Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
06.02.1911

Сын: Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1912

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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