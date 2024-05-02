Овчинникова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчиников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Овчиников Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Овчинникова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Овчиников Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчиников Николай Алексеевич

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