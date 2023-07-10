Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Данилов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Данилов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ксения Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Данилов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Данилов
Смерть
Неизвестно