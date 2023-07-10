Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Данилов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Данилов

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ксения Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Данилов

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Данилов

Игумново, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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