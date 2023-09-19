Некрашевич Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрашевич Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Антоновна

Отец ребёнка: Некрашевич Антон Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрашевич Антон Николаевич

Рождение ребёнка
01.12.1959

Сын: Некрашевич Константин Антонович

Отец ребёнка: Некрашевич Антон Николаевич

Смерть
2005

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