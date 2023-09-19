Некрашевич Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Антоновна
Отец ребёнка: Некрашевич Антон Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1959
Сын: Некрашевич Константин Антонович
Отец ребёнка: Некрашевич Антон Николаевич
Смерть
2005