Василий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Василий Григорьевич (ок. 1720 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Никольского на Бою Ярославского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Евдокия, супруга дьячка Ивана Стефа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно