Василий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Григорьев

Василий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Василий Григорьевич (ок. 1720 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Никольского на Бою Ярославского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Евдокия, супруга дьячка Ивана Стефа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.