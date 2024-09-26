Смирнова Христина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина (Смирнова) Евдокия (Дуняша) Павловна
Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-89BG-F?i=883&cat=684853
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич
Смерть
Неизвестно