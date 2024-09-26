Смирнова Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Христина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина (Смирнова) Евдокия (Дуняша) Павловна

Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Павлович

Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Смирнов Василий Павлович

Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-89BG-F?i=883&cat=684853
Рождение ребёнка
1861

Сын: Смирнов Семен Павлович

Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Смирнов Трофим Павлович

Отец ребёнка: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич

Смерть
Неизвестно

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