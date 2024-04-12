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Аринушкин Валентин Васильевич

Место рождения

Буньково, Истра, Московская область

Дата рождения

30.08.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1936

Отец: Аринушкин ?

Мать: ?

Буньково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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