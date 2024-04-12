Аринушкин Валентин Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1936
Отец: Аринушкин ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно