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Анисин Валентин Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1951

Дата смерти

17.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисина Вера Максимовна

Рождение ребёнка
06.12.1974

Сын: Анисин Денис Валентинович

Мать ребёнка: Анисина Вера Максимовна

Рождение ребёнка
25.08.1984

Сын: Анисин Максим Валентинович

Мать ребёнка: Анисина Вера Максимовна

Смерть
17.12.1999

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