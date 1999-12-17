Анисин Валентин Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1951
Дата смерти17.12.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисина Вера Максимовна
Рождение ребёнка
06.12.1974
Сын: Анисин Денис Валентинович
Мать ребёнка: Анисина Вера Максимовна
Рождение ребёнка
25.08.1984
Сын: Анисин Максим Валентинович
Мать ребёнка: Анисина Вера Максимовна
Смерть
17.12.1999