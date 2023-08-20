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Лебедева Ирина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

19.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1846

Сын: Б/ф Яков Федоров

Отец ребёнка: Б/ф Федор Яковлевлев

Рождение ребёнка
05.01.1849

Сын: Лебедев Иван Федорович

Отец ребёнка: Б/ф Федор Яковлевлев

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Лебедев Илья Федорович

Отец ребёнка: Б/ф Федор Яковлевлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Б/ф Федор Яковлевлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Б/ф Федор Яковлевлев

Смерть
19.10.1891
Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: от удушья
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