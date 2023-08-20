Лебедева Ирина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти19.10.1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Никита
Рождение ребёнка
17.03.1846
Сын: Б/ф Яков Федоров
Отец ребёнка: Б/ф Федор Яковлевлев
Рождение ребёнка
05.01.1849
Отец ребёнка: Б/ф Федор Яковлевлев
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Б/ф Федор Яковлевлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Б/ф Федор Яковлевлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Б/ф Федор Яковлевлев
Смерть
19.10.1891
Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: от удушья