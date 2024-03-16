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Карпенко Константин Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Карпенко Валерий Александрович

Мать: Карпенко Надежда Петровна

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