Гордеев (Долгих Или Турышев) Василий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Турышев (Долгих) Евдоким Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрошина (Гордеева) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гордеева) Антонида Васильевна
Мать ребёнка: Гордеева Евдокия
Смерть
Неизвестно