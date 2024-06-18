Гордеев (Долгих Или Турышев) Василий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев (Долгих Или Турышев) Василий Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Турышев (Долгих) Евдоким Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Гордеева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрошина (Гордеева) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Гордеева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гордеева) Антонида Васильевна

Мать ребёнка: Гордеева Евдокия

Смерть
Неизвестно

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