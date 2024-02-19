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Вера
Вера
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Николай
Мать
Анна
Дети
Надежда
Наталья
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Николай
Мать:
Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Наталья
Отец ребёнка:
Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Надежда
Отец ребёнка:
Сергей
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