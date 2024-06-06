Зайцева (Лисова) Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисов Александр
Мать: Лисова (Наумова) Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева (Зайцева) Ирина
Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова (Зайцева) Роза
Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Олег
Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Геннадий
Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Валерий
Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Дмитрий