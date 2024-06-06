Зайцева (Лисова) Фёкла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцева (Лисова) Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисов Александр

Мать: Лисова (Наумова) Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева (Зайцева) Ирина

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова (Зайцева) Роза

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Олег

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Геннадий

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Валерий

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Дмитрий

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