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Белокур Василий Дмитриевич

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

11.07.1888 ст.

Дата смерти

09.08.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888 ст.

Отец: Белокур Дмитрий Петрович

Мать: Белокур Мелания Петровна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-8?i=577&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
11.07.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
09.08.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: от сухотки | на отведенном кладбище
Похороны
10.08.1889 ст.
на отведенном кладбище
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