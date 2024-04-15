Белокур Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1888 ст.
Дата смерти09.08.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888 ст.
Отец: Белокур Дмитрий Петрович
Мать: Белокур Мелания Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-8?i=577&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
11.07.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
09.08.1889 ст.
Причина смерти: от сухотки | на отведенном кладбище
Похороны
10.08.1889 ст.
на отведенном кладбище