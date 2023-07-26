Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти?.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
30.04.1949
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
20.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич
Смерть
?.03.1978
Причина смерти: женские