Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.03.1978

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Прохоров Василий Павлович

Мать: Прохорова (Авдеева) Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
24.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
30.04.1949

Сын: Романов Николай Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
20.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьевич

Смерть
?.03.1978
Причина смерти: женские

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