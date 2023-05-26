Богданов Никита Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Никита Семенович

Богданов Никита Семенович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
21.01.1901 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 21.01.1901 Юхновщина крестьянин Николай Семенович Брагина крестьянская дочь Елизавета Ивановна по жениху Юхновщина крестьянин Никита Семенович Богданов по жениху Гдов мещани... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.