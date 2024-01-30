Lindrop (Hammer) Marri
Место рожденияNeuenhof/ Kose-Uuemõisa
Дата рождения07.09.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1843
Муж: Lindrop Hans
Рождение ребёнка
14.06.1844
Дочь: Schnell (Lindrop) Ann
Отец ребёнка: Lindrop Hans
Рождение ребёнка
13.04.1846
Сын: Lindrop Jüri
Отец ребёнка: Lindrop Hans
Рождение ребёнка
31.03.1848
Сын: Lindrop Jaan
Отец ребёнка: Lindrop Hans
Рождение ребёнка
04.02.1850
Сын: Lindrop Hans
Отец ребёнка: Lindrop Hans
Рождение ребёнка
22.06.1853
Дочь: Lindrop (Lindrop) Krõõt
Отец ребёнка: Lindrop Hans
Рождение ребёнка
18.03.1860
Сын: Lindrop Hinrik
Отец ребёнка: Lindrop Hans
Смерть
Неизвестно