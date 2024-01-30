Lindrop (Hammer) Marri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindrop (Hammer) Marri

Место рождения

Neuenhof/ Kose-Uuemõisa

Дата рождения

07.09.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

1844 г.р.
1846 г.р.
1848 г.р.
1850 г.р.
1853 г.р.
1860 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1843

Муж: Lindrop Hans

Рождение ребёнка
14.06.1844

Дочь: Schnell (Lindrop) Ann

Отец ребёнка: Lindrop Hans

Рождение ребёнка
13.04.1846

Сын: Lindrop Jüri

Отец ребёнка: Lindrop Hans

Рождение ребёнка
31.03.1848

Сын: Lindrop Jaan

Отец ребёнка: Lindrop Hans

Рождение ребёнка
04.02.1850

Сын: Lindrop Hans

Отец ребёнка: Lindrop Hans

Рождение ребёнка
22.06.1853

Дочь: Lindrop (Lindrop) Krõõt

Отец ребёнка: Lindrop Hans

Рождение ребёнка
18.03.1860

Сын: Lindrop Hinrik

Отец ребёнка: Lindrop Hans

Смерть
Неизвестно

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