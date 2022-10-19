Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

19.10.1154

Дата смерти

15.04.1212

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1154

Отец: Долгорукий Юрий Владимирович

Мать: не указана

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Grand Prince of Vladimir
Рождение ребёнка
18.05.1178

Сын: Рюрикович Ростовский Константин Всеволодович

Мать ребёнка: Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна

Рождение ребёнка
26.10.1178

Дочь: (Vsevolodovna) Sbyslava Pelageya

Мать ребёнка: Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1181

Дочь: (Vsevolodovna) Verkhuslava Anastasiya

Мать ребёнка: Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.05.1187

Сын: Vsevolodovich Boris

Мать ребёнка: Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна

Владимир-Волынский, Волинська область
Рождение ребёнка
1188

Сын: Vsevolodovich Gleb

Мать ребёнка: Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна

Владимир-Волынский, Волинська область
Рождение ребёнка
26.11.1188

Сын: Vsevolodovich Georgy

Мать ребёнка: Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна

Рождение ребёнка
1189

Сын: Vsevolodovich Yurij

Мать ребёнка: Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна

Владимир-Волынский, Волинська область
Рождение ребёнка
08.02.1191

Сын: Рюрикович Ростовский Ярослав Всеволодович

Мать ребёнка: Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
15.04.1212
Владимир-Волынский, Волинська область
Похороны
Неизвестно
Мощи хранятся в Андреевском приделе Успенского собора во Владимире.

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