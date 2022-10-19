Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо
Место рождения
Дата рождения19.10.1154
Дата смерти15.04.1212
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1154
Отец: Долгорукий Юрий Владимирович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Grand Prince of Vladimir
Рождение ребёнка
18.05.1178
Рождение ребёнка
26.10.1178
Дочь: (Vsevolodovna) Sbyslava Pelageya
Мать ребёнка: Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна
Рождение ребёнка
1181
Дочь: (Vsevolodovna) Verkhuslava Anastasiya
Мать ребёнка: Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна
Рождение ребёнка
02.05.1187
Рождение ребёнка
1188
Рождение ребёнка
26.11.1188
Рождение ребёнка
1189
Рождение ребёнка
08.02.1191
Сын: Рюрикович Ростовский Ярослав Всеволодович
Мать ребёнка: Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна
Смерть
15.04.1212
Похороны
Неизвестно
Мощи хранятся в Андреевском приделе Успенского собора во Владимире.