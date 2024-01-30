Поливина Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1935
Отец ребёнка: Поливин Иван Анисимович
Рождение ребёнка
15.10.1938
Отец ребёнка: Поливин Иван Анисимович
Рождение ребёнка
25.07.1940
Отец ребёнка: Поливин Иван Анисимович
Донское, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливина Любовь
Отец ребёнка: Поливин Иван Анисимович