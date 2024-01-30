Поливина Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливина Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1912

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1912

Отец: Василий

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
28.12.1935

Сын: Поливин Василий Иванович

Отец ребёнка: Поливин Иван Анисимович

Рождение ребёнка
15.10.1938

Сын: Поливин Николай Иванович

Отец ребёнка: Поливин Иван Анисимович

Рождение ребёнка
25.07.1940

Сын: Поливин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Поливин Иван Анисимович

Донское, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливина Любовь

Отец ребёнка: Поливин Иван Анисимович

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