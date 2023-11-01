Степан Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Андрей Андреевич
Мать: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Между 1822 и 1825
Жена: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Смерть
После 1858