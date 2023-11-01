Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Андреевич

Степан Андреевич

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Между 1776 и 1777 г.р.

Мать

Между 1777 и 1779 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Андрей Андреевич

Мать: Евдокия Андреевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1822 и 1825

Жена: Евдокия Алексеевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Копытово, Шуйский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.