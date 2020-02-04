Сайфуллин Рамазан Джаннадханович
Место рождения
Дата рождения19.10.1941
Дата смерти04.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сайфуллина (Хакимова) Акиля Халлиуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1966
Дочь: Карпенко (Сайфулина) Нурия Рамазановна
Мать ребёнка: Сайфуллина (Хакимова) Акиля Халлиуловна
Рождение ребёнка
19.06.1971
Дочь: Сайфуллина Наджия Рамазановна
Мать ребёнка: Сайфуллина (Хакимова) Акиля Халлиуловна
Смерть
04.02.2020