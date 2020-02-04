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Сайфуллин Рамазан Джаннадханович

Место рождения

Старое Зеленое, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.10.1941

Дата смерти

04.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1941

Отец: Сайфуллин Джаннадхан Алиевич

Мать: Сайфуллина (Юмангулова) Тагира Абдуловна

Старое Зеленое, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфуллина (Хакимова) Акиля Халлиуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфуллина (Хакимова) Акиля Халлиуловна

Рождение ребёнка
30.12.1966

Дочь: Карпенко (Сайфулина) Нурия Рамазановна

Мать ребёнка: Сайфуллина (Хакимова) Акиля Халлиуловна

Возрождение, Хвалынский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.06.1971

Дочь: Сайфуллина Наджия Рамазановна

Мать ребёнка: Сайфуллина (Хакимова) Акиля Халлиуловна

Возрождение, Хвалынский район, Саратовская область
Смерть
04.02.2020

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