Витковский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитковский Николай

Витковский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витковская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Витковская (Дмитроченко) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витковская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Витковская (Дмитроченко) Лидия Петровна

Образование
Неизвестно
Дантист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витковская (Дмитроченко) Лидия Петровна

Смерть
Неизвестно

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