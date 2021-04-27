Витковский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витковская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Витковская (Дмитроченко) Лидия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витковская Елена Николаевна
Мать ребёнка: Витковская (Дмитроченко) Лидия Петровна
Образование
Неизвестно
Дантист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно