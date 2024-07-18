(Микульская) Анна Даниилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1700
Дата смертиДо 1767
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Самуилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Самуилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Станислав Иванов
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Самуилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Мартын
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Самуилов
Рождение ребёнка
До 1725
Сын: Сташкевич Петр Целестин Иванов
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Самуилов
Смерть
До 1767