(Микульская) Анна Даниилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Микульская) Анна Даниилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1700

Дата смерти

До 1767

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700

Отец: Микульский Даниил

Мать: (Мочульская Микульская) Крестина Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Стефан Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Самуилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Самуилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Станислав Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Самуилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Мартын

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Самуилов

Рождение ребёнка
До 1725

Сын: Сташкевич Петр Целестин Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Самуилов

Смерть
До 1767

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