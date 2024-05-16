Второва (Гарчинская) Надежда Аполлоновна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Второва (Гарчинская) Надежда Аполлоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Второва Вера Николаевна

Отец ребёнка: Второв Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Второв Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Второв Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Второв Николай Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Яфа (Второва) Софья Николаевна

Отец ребёнка: Второв Николай Иванович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Второв Аполлон Николаевич

Отец ребёнка: Второв Николай Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Второв Николай Николаевич

Отец ребёнка: Второв Николай Иванович

Смерть
1905

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