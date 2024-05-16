Второва (Гарчинская) Надежда Аполлоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Второва Вера Николаевна
Отец ребёнка: Второв Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Второв Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Яфа (Второва) Софья Николаевна
Отец ребёнка: Второв Николай Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Второв Аполлон Николаевич
Отец ребёнка: Второв Николай Иванович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Второв Николай Николаевич
Отец ребёнка: Второв Николай Иванович
Смерть
1905