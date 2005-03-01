Козлов Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Семен Алексеевич

Козлов Семен Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1922

Дата смерти

01.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1950

Сын: Козлов Юрий Семенович

Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна

Смерть
01.03.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close