Козлов Семен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1922
Дата смерти01.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.04.1950
Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна
Смерть
01.03.2005