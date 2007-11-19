Иванов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2007

Отец: Балакин Александр

Мать: Иванова Ирина Сергеевна

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