Круглов Филипп Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.2004
Мать ребёнка: Круглова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
16.04.2010
Мать ребёнка: Круглова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
12.05.2012
Мать ребёнка: Круглова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
06.02.2017
Дочь: Круглова Зоя Филипповна
Мать ребёнка: Круглова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
25.09.2021
Дочь: Круглова Лада Филипповна
Мать ребёнка: Круглова Татьяна Викторовна