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Круглов Филипп Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
11.06.2004

Сын: Круглов Артем Филиппович

Мать ребёнка: Круглова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
16.04.2010

Сын: Круглов Денис Филиппович

Мать ребёнка: Круглова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
12.05.2012

Сын: Круглов Тимур Филиппович

Мать ребёнка: Круглова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
06.02.2017

Дочь: Круглова Зоя Филипповна

Мать ребёнка: Круглова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
25.09.2021

Дочь: Круглова Лада Филипповна

Мать ребёнка: Круглова Татьяна Викторовна

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