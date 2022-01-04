Лашина (Киндякова) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашина (Киндякова) Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лашин Гавриил Фомич

Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Лашина Ксения Гаврииловна

Отец ребёнка: Лашин Гавриил Фомич

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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