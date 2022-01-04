Лашина (Киндякова) Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лашин Гавриил Фомич
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Лашина Ксения Гаврииловна
Отец ребёнка: Лашин Гавриил Фомич
Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно