Пентюхин Абрам Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пентюхин Абрам Михайлович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Михаил Пантелеевич

Мать: Евдокия Агафоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: Пентюхина Анна Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.01.1862

Сын: Пентюхин Василий Абрамович

Мать ребёнка: Пентюхина Анна Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пентюхина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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