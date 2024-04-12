Пентюхин Абрам Михайлович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Михаил Пантелеевич
Мать: Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: Пентюхина Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1862
Сын: Пентюхин Василий Абрамович
Мать ребёнка: Пентюхина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пентюхина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно