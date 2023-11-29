Карлагина Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Карлагина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Карлагин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Карлагин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.08.1884
Отец ребёнка: Карлагин Иван Прокопьевич
Смерть
Неизвестно