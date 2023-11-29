Карлагина Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагина Евдокия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Карлагина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Карлагин Иван Прокопьевич

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Карлагин Иван Иванович

Отец ребёнка: Карлагин Иван Прокопьевич

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.08.1884

Сын: Карлагин Максим Иванович

Отец ребёнка: Карлагин Иван Прокопьевич

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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