Евсигнеев Александр Михайлович
Место рожденияБольшуха
Дата рождения27.05.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1914 ст.
Ассирийская волость сельцо Большуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Борки, Гродненский район, Гродненская область
Крещение
28.05.1914 ст.
Рождественское, Ассуйская волость, Бельский уезд
Смерть
Неизвестно