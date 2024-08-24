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Евсигнеев Александр Михайлович

Место рождения

Большуха

Дата рождения

27.05.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1914 ст.

Отец: Евсигнеев Михаил Васильевич

Мать: Евсигнеева Акилина Федоровна

Ассирийская волость сельцо Большуха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Борки, Гродненский район, Гродненская область
Крещение
28.05.1914 ст.
Рождественское, Ассуйская волость, Бельский уезд
Смерть
Неизвестно

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