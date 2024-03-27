Колбаско Мирон Прокофьевич
Место рожденияБелорусская ССР, Пинская обл., Жабчицкий р-н, с. Паргощица
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Колбаско Прокофий
Мать: (Колбаско) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбаско (Мельник) Мария
Военная служба
Неизвестно
Колбасна Мирон Прокофьевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1897 Место рождения: Белорусская ССР, Пинская обл., Жабчицкий р-н, с. Паргощица Военно-пересыльный пункт: Винниковский СПП Прибыл в часть: 09.08.1945 Выбытие из воинской части: 16.08.1945 Куда выбыл: СПП Откуда прибыл: Германия, г. Бауцен (Баутцен) Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Винниковский СПП Опись ист. информации: 286201 Дело ист. информации: 29
Колбаско Мирон Прокофьевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1897 Военно-пересыльный пункт: Винниковский СПП Прибыл в часть: __.__.1945 Откуда прибыл: 79 СПП Информация о... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1924
Смерть
Неизвестно