Колбаско Мирон Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбаско Мирон Прокофьевич

Колбаско Мирон Прокофьевич

Место рождения

Белорусская ССР, Пинская обл., Жабчицкий р-н, с. Паргощица

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Колбаско Прокофий

Мать: (Колбаско) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колбаско (Мельник) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колбаско (Мельник) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колбаско (Мельник) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбаско (Мельник) Мария

Военная служба
Неизвестно
Колбасна Мирон Прокофьевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1897 Место рождения: Белорусская ССР, Пинская обл., Жабчицкий р-н, с. Паргощица Военно-пересыльный пункт: Винниковский СПП Прибыл в часть: 09.08.1945 Выбытие из воинской части: 16.08.1945 Куда выбыл: СПП Откуда прибыл: Германия, г. Бауцен (Баутцен) Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Винниковский СПП Опись ист. информации: 286201 Дело ист. информации: 29
Колбаско Мирон Прокофьевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1897 Военно-пересыльный пункт: Винниковский СПП Прибыл в часть: __.__.1945 Откуда прибыл: 79 СПП Информация о... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колбаско (Мельник) Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.