Луговская Александра Созонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1899
Дочь: Луговская Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Луговской Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.09.1901
Отец ребёнка: Луговской Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1908
Отец ребёнка: Луговской Иван Петрович
Рождение ребёнка
11.03.1912
Дочь: Луговская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Луговской Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.01.1917
Дочь: Луговская Нина Ивановна
Отец ребёнка: Луговской Иван Петрович
Смерть
Неизвестно