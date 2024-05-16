Луговская Александра Созонтовна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговская Александра Созонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговской Иван Петрович

Рождение ребёнка
26.03.1899

Дочь: Луговская Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Луговской Иван Петрович

Рождение ребёнка
12.09.1901

Сын: Луговской Иван Иванович

Отец ребёнка: Луговской Иван Петрович

Рождение ребёнка
20.07.1908

Сын: Луговской Илья Иванович

Отец ребёнка: Луговской Иван Петрович

Рождение ребёнка
11.03.1912

Дочь: Луговская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Луговской Иван Петрович

Рождение ребёнка
04.01.1917

Дочь: Луговская Нина Ивановна

Отец ребёнка: Луговской Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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