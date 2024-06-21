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Долгушин Федор Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Долгушин Фаддей Иванович

Мать: Долгушина Ефросиния Агафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушина Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Долгушина Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Долгушина Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Долгушин Степан Федорович

Мать ребёнка: Долгушина Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
20.01.1865

Дочь: Долгушина Анна Фадеевна

Мать ребёнка: Долгушина Ксения Григорьевна

Петроково, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.10.1866

Дочь: Долгушина Анастасия Фадеевна

Мать ребёнка: Долгушина Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Долгушин Петр Фадеевич

Мать ребёнка: Долгушина Ксения Григорьевна

Петроково, Муромский муниципальный район, Владимирская область

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