Долгушин Федор Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Долгушина Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Долгушина Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Долгушин Степан Федорович
Мать ребёнка: Долгушина Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
20.01.1865
Дочь: Долгушина Анна Фадеевна
Мать ребёнка: Долгушина Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
17.10.1866
Дочь: Долгушина Анастасия Фадеевна
Мать ребёнка: Долгушина Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Долгушина Ксения Григорьевна