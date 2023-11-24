Степановна (Каргуева) Екатерина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Каргуев Трофим Трофимович
Мать: Каргуева Марфа Л.
Бракосочетание
Между 1850 и 1858
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Степанова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Степанов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.12.1857
Сын: Степанов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Степанов Андрей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно