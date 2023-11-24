Степановна (Каргуева) Екатерина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степановна (Каргуева) Екатерина Трофимовна

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Каргуев Трофим Трофимович

Мать: Каргуева Марфа Л.

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Между 1850 и 1858

Муж: Степанов Андрей Игнатьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Степанова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Степанов Андрей Игнатьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.12.1857

Сын: Степанов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Степанов Андрей Игнатьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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