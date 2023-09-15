Седько Еремей Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седько Еремей Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седько Евгения Корнилиевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Седько Евстафий Еремеевич

Мать ребёнка: Седько Евгения Корнилиевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Седько Яков Еремеевич

Мать ребёнка: Седько Евгения Корнилиевна

Место жительства
1782
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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