Седько Еремей Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Седько Евстафий Еремеевич
Мать ребёнка: Седько Евгения Корнилиевна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Седько Евгения Корнилиевна
Место жительства
1782
Смерть
Неизвестно