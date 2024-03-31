Шаршавин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаршавин Владимир

Шаршавин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Фоминых Светлана Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Суханова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close