Шаршавин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Фоминых Светлана Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Суханова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2021