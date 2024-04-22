Чекалова (Чекалова) Вера Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Чекалова) Вера Васильева

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

15.09.1902 ст.

Дата смерти

13.12.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902 ст.

Отец: Чекалов Василий Фёдорович

Мать: Чекалова Наталья Андреева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
15.09.1902 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Василий Ильин Чекалов, Анна Фёдоровна Киреева (Чекалова)
Смерть
13.12.1902 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от худосочья
Похороны
15.12.1902 ст.
отпета в Крыкнарате
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