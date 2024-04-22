Чекалова (Чекалова) Вера Васильева
Место рождения
Дата рождения15.09.1902 ст.
Дата смерти13.12.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902 ст.
Крещение
15.09.1902 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Василий Ильин Чекалов, Анна Фёдоровна Киреева (Чекалова)
Смерть
13.12.1902 ст.
Причина смерти: от худосочья
Похороны
15.12.1902 ст.
отпета в Крыкнарате