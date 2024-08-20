Бударин Иван Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБударин Иван Семёнович

Бударин Иван Семёнович

Место рождения

Плохово,Судогодский уезд, Смолинская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бударин Семён Афонасьевич

Мать: Бударина Ирина Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бударина Христина Абрамова

Рождение ребёнка
22.12.1888

Сын: Бударин Василий Иванович

Мать ребёнка: Бударина Христина Абрамова

Рождение ребёнка
06.05.1901

Дочь: Клавдия Иоановна

Мать ребёнка: Бударина Христина Абрамова

Плохово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
590-14-122 7об-8
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.