Луцкий Миней Васильевич
мужской, родился 10.12.1865, Бердянск
умер 29.07.1914, Бердянск
МатьЛуцкая (Гутнева) Фекла Николаевна25.09.1838 г.р.
ОтецЛуцкий Василий Тимофеевич1836 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Сын: Луцкий Петр Минич
Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна
Сын: Луцкий Яков Минич
Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна
Дочь: Слободчикова (Слободчикова (Луцкая) Луцкая) Прасковья Минична
Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна
Дочь: ((Луцкая) Луцкая) Евдокия Минична
Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна
Дочь: (Луцкая) Мелания Минична
Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна
Сын: Луцкий Георгий Минич
Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна
Дочь: ((Луцкая) Луцкая) Татьяна Минична
Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна
Дочь: (Луцкая) Мария Минична
Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна