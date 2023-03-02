Луцкий Миней Васильевич 10.12.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Луцкий Миней Васильевич

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 10.12.1865, Бердянск

умер 29.07.1914, Бердянск

Мать
Луцкая (Гутнева) Фекла Николаевна25.09.1838 г.р.
Отец
Луцкий Василий Тимофеевич1836 г.р.
Супруги
Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна04.01.1869 г.р.
Дети
Луцкий Петр Минич11.06.1895 г.р.
Луцкий Яков Минич01.05.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1865

Отец: Луцкий Василий Тимофеевич

Мать: Луцкая (Гутнева) Фекла Николаевна

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
10.06.1894

Жена: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна

Супруг(-а): Миней Васильевич Луцкий

Рождение ребёнка
11.06.1895

Сын: Луцкий Петр Минич

Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
01.05.1897

Сын: Луцкий Яков Минич

Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Слободчикова (Слободчикова (Луцкая) Луцкая) Прасковья Минична

Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
27.02.1902

Дочь: ((Луцкая) Луцкая) Евдокия Минична

Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Луцкая) Мелания Минична

Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
04.11.1906

Сын: Луцкий Георгий Минич

Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
10.01.1910

Дочь: ((Луцкая) Луцкая) Татьяна Минична

Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
06.02.1912

Дочь: (Луцкая) Мария Минична

Мать ребёнка: Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна

Смерть
29.07.1914

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