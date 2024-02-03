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Понамарева Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1973

Отец: Лобанов Виктор Семенович

Мать: Лобанова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
12.09.1990

Сын: Михеев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Михеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1991

Сын: Михеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.02.1993

Сын: Востриков Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.02.1995

Дочь: Понамарева Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.08.1998

Сын: Понамарев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: не указан

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