Понамарева Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1973
Рождение ребёнка
12.09.1990
Сын: Михеев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Михеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1991
Сын: Михеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.02.1993
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.02.1995
Дочь: Понамарева Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.08.1998
Сын: Понамарев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: не указан