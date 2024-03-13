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Водянов Роман Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

мк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1987

Отец: Водянов Виктор Иванович

Мать: Водянова Расима Хафизовна

Рождение ребёнка
13.04.2009

Сын: Водянов Виктор Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.2010

Сын: Водянов Иван Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.2017

Дочь: Водянова Ксения Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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