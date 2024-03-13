Водянов Роман Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1987
Отец: Водянов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
13.04.2009
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.2017
Дочь: Водянова Ксения Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности