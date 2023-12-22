Малинин Геннадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Геннадий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
?.12.1942
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