Макарова (Новохатская) Елена Константиновна
женский, родилась 1941, Полтава
умерла 2013
МатьНовохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна05.04.1905 г.р.
ОтецНовохатский Константин Иванович1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Полтава
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Полтава
Смерть
2013
Похороны
Неизвестно
Полтава