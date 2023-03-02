Макарова (Новохатская) Елена Константиновна 1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Новохатская) Елена Константиновна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1941, Полтава

умерла 2013

Мать
Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна05.04.1905 г.р.
Отец
Новохатский Константин Иванович1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Новохатский Константин Иванович

Мать: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна

Полтава

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Полтава

Смерть
2013

Похороны
Неизвестно
Полтава

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