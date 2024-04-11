Довгард Лия Лейзеровна
Место рожденияроссия
Дата рождения1870
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Довгард Лейзер Йоселев
Мать: Довгард Энта
россия
Бракосочетание
16.02.1890 ст.
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Бася Паша
Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович
Рождение ребёнка
19.01.1893
Дочь: Шойхет Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович
Рождение ребёнка
14.11.1895
Дочь: Довгард Серафима Иосифовна
Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович
Рождение ребёнка
13.01.1897
Дочь: Довгард Рахиль Иосифовна
Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович
Рождение ребёнка
?.02.1905
Сын: Довгард Йехиель Хила
Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно
Донское, колумбарий