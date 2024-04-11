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Довгард Лия Лейзеровна

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Место рождения

россия

Дата рождения

1870

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Довгард Лейзер Йоселев

Мать: Довгард Энта

россия
Бракосочетание
16.02.1890 ст.

Муж: Довгард Йосель Залманович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Бася Паша

Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1893

Дочь: Шойхет Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1895

Дочь: Довгард Серафима Иосифовна

Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1897

Дочь: Довгард Рахиль Иосифовна

Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Довгард Матвей Иосифович

Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.02.1905

Сын: Довгард Йехиель Хила

Отец ребёнка: Довгард Йосель Залманович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно
Донское, колумбарий
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