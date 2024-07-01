Баяндин Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1753
Отец: Баяндин Андрей Фомич
Мать: Неонила Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Евтихиевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Баяндина Ефимия Фёдоровна
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Рождение ребёнка
17.11.1781
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Баяндина Анастасия Фëдоровна
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна
Смерть
Неизвестно