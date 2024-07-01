Баяндин Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаяндин Фёдор Андреевич

Баяндин Фёдор Андреевич

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Баяндин Андрей Фомич

Мать: Неонила Васильевна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Евтихиевна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Баяндина Ефимия Фёдоровна

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Рождение ребёнка
17.11.1781

Сын: Баяндин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Рождение ребёнка
1782

Сын: Баяндин Давид Фёдорович

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1785

Сын: Баяндин Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Баяндина Анастасия Фëдоровна

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1790

Сын: Баяндин Фома Фëдорович

Мать ребёнка: Евдокия Евтихиевна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.