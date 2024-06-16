Глебкина (Барабанова) Зинаида Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Глебкина (Барабанова) Зинаида Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Глебкин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.09.?

Дочь: Егоричева Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Глебкин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.11.1961

Дочь: Иванина (Глебкина) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Глебкин Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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