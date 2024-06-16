Глебкина (Барабанова) Зинаида Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Глебкин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.09.?
Дочь: Егоричева Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Глебкин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.11.1961
Дочь: Иванина (Глебкина) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Глебкин Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно