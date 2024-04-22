Трошкин Степан Арсениев
Место рождения
Дата рождения20.12.1875
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1875
Рождение ребёнка
15.08.1904
Сын: Трошкин Александр Степанович
Мать ребёнка: Романова Евдокия Григориева
Рождение ребёнка
28.07.1910
Мать ребёнка: Романова Евдокия Григориева
Рождение ребёнка
1917
Сын: Трошкин Авксентий (Аксентий) Степанович
Мать ребёнка: Романова Евдокия Григориева
Смерть
1941