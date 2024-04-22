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Трошкин Степан Арсениев

Место рождения

Перепутинская, Тотемский район, Северный край

Дата рождения

20.12.1875

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1875

Отец: Трошкин Авксентий (Арсений) Иванов (Иоаннов)

Мать: Кузнецова Елисавета Михайлова

Перепутинская, Тотемский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Трошкин Александр Степанович

Мать ребёнка: Романова Евдокия Григориева

Рождение ребёнка
28.07.1910

Сын: Трошкин Илья Степанович

Мать ребёнка: Романова Евдокия Григориева

Рождение ребёнка
1917

Сын: Трошкин Авксентий (Аксентий) Степанович

Мать ребёнка: Романова Евдокия Григориева

Смерть
1941
Перепутинская, Тотемский район, Северный край
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