Михаил Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Прокопиев

Место рождения

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

19.03.1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Павел Михайлов

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.08.1858

Дочь: Васса Михайлова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
19.03.1862
Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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