Михаил Прокопиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти19.03.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Павел Михайлов
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
08.08.1858
Дочь: Васса Михайлова
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Смерть
19.03.1862
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область